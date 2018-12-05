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فاروس القابضة توقع اتفاقية عالمية مع إكزوتكس كابيتال

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:33 م
فاروس القابضة توقع اتفاقية عالمية مع إكزوتكس كابيتال
فاروس واكزوتكس كابيتال اثناء التوقيع
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أحمد الشيخ
 

 

أعلنت فاروس القابضة للاستثمارات المالية عن توقيع اتفاقية رئيسية مع شركة إكزوتكس كابيتال، البنك الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة، ومقره في لندن.

 

وقد وقّعت فاروس في أوائل عام 2018 اتفاقية مع إكزوتكس لتمثلها في الاجتماعات والتداول في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ونظراً لما يشهده قطاع الخدمات المالية من تغيرات وتطورات مستدامة أصبح الوصول إلى نطاق أوسع من العملاء على المستوى الدولي ذو أهمية متزايدة. مما قاد الى تعميق العلاقة بين الشركتين وتوقيع اتفاقية أخرى عالمية خصيصا بعد نتائج الشراكة الإيجابية للاتفاقية الأولى.

 

وتتيح الاتفاقية الجديدة لعملاء إكزوتكس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المستثمرين من المؤسسات الكبرى، الحصول على أبحاث فاروس، فضلاً عن إمكانية التداول والاستثمار في السوق المصري من خلال فاروس لتداول الأوراق المالية.

 

ستعمل شركة فاروس القابضة مع شركة إكزوتكس كابيتال وشركائها حول العالم على إرسال أبحاث فاروس الخاصة بالسوق المصري إلى العملاء حول العالم باستخدام تقنية إكزوتكس المتطورة. وسيتضمن ذلك توفير الأبحاث القطاعية المشتركة من خلال شبكة بنوك الاستثمار التي تعمل مع إكزوتكس، إلى جانب جولات محللي فاروس بالتعاون مع اكزوتكس وشركائها من المحللين لبنوك الاستثمار في الأسواق الناشئة.

 

وفي هذا السياق، صرح دنكان ويلز، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال: "نشئت هذه الشراكة كثمارً لعلاقتنا الحالية مع فاروس القابضة وتتيح لنا تقديم خدمة أكثر شمولاً لعملائنا حول العالم وتوفير المزيد من المعلومات لدعم قراراتهم الاستثمارية. ومع استمرارنا في إضافة المزيد من الشركاء ذوي الخبرات الكبيرة مثل فاروس، فإن إكزوتكس كابيتال تتميز بتقديم رؤية محلية فريدة ليست متاحة في أي مكان آخر".

 

ومن جانبه، أكد علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة، "إن توقيع هذه الاتفاقية العالمية مع إكزوتكس يعد خطوة مهمة في مسيرة فاروس؛ حيث أنها تزيد من قاعدة عملائنا حول العالم؛ مما يعزز فرص الشركتين لزيادة حصة تدفقات الاستثمارات العالمية"، مضيفاً أنه مع استئناف برنامج الطروحات لشركات القطاع العام في مصر في العام القادم 2019، فإن هذه الاتفاقية تساهم في زيادة نسبة مساهمة المؤسسات الأجنبية في تلك الطروحات وفي سوق المال المصري بشكل عام".

 

وقال آنجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فاروس القابضة: "تساعد هذه العلاقة القوية مع إكزوتكس في بناء إستراتيجية أكثر عمقاً وأكثر استدامة للنمو طويل الأجل للشركتين معاً، فضلاً عن توفير منتجات ذات قيمة مضافة لشركات الاستثمار العالمية"، متطلعاً لشراكة ناجحة بين الشركتين.

 

ويتم تنفيذ الاتفاقية على الفور بحيث تسمح بتوفير أبحاث فاروس القابضة لعدد أكبر من الشركات العالمية لإدارة الصناديق.

 

المزيد عن: شركة فاروس الفجر الاقتصاد العالمي الأوراق المالية اكزوتكس كابيتال أبحاث فاروس
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