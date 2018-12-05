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بوتين: سنرد على انسحاب أمريكا من معاهدة القوى النووية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:36 م
بوتين: سنرد على انسحاب أمريكا من معاهدة القوى النووية
بوتين
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وكالات
 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن موسكو ستضطر للرد إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

                                    

وأمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يوماً أمس الثلاثاء، لإثبات براءتها مما وصفته واشنطن بانتهاك المعاهدة المبرمة في 1987، قائلةً إنها ستضطر لانسحاب يستمر 6 أشهر إذا لم يطرأ أي تغيير.

 

وذكر بوتين في تصريحات تلفزيونية أن موسكو ضد إلغاء المعاهدة، لكن الولايات المتحدة قررت منذ وقت طويل الانسحاب منها، وتتهم روسيا بارتكاب انتهاكات بحثاً عن ذريعة لانسحاب واشنطن.

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