بائع بطاطا يدفع حياته ثمنا لـ"الثأر" بالبدرشين.. وتكثيفات أمنية لضبط المتهمين

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن أن الشخص المعثور على جثته بمركز البدرشين، يدعى "طاهر.ع.ط"، بائع بطاطا، من عائلة عامر.

وأضافت التحقيقات أن شخصين من عائلة عمران، قاما بإطلاق أعيرة صوب المجني عليه، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وذلك لوجود خلافات ثأرية بين العائلتين منذ عدة سنوات.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز البدرشين، بقيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية صوب بائع بطاطا، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وفرا هاربين.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، لمكان البلاغ، وتبين قيام شخصين من عائلة عمران بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه من عائلة عامر، وذلك لوجود خلافات ثأرية بين العائلتين، وفرا هاربين.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، ويكثف رجال مباحث الجيزة، جهودهم لتحديد مكان هروب المتهمين، وسرعة ضبطهما.