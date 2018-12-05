كورة ستار .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر 5-12-2018 كأس ملك إسبانيا

تبدء مباراة إياب دور ال32 فى كأس ملك إسبانيا بين برشلونة و ليونيسا يوم الأربعاء 5/12/2018، وتنطلق صافرة الحكم فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهره، وفى الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

كورة ستار .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر 5-12-2018 كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر اليوم 5-12-2018 في كأس ملك إسبانيا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم مباراة نقل حي مباشر برشلونة وكولتورال ليونيسا اون لاين، البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بدون تقطيع اليوم، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بجودة عالية في اطار منافسات كأس ملك إسبانيا.

كورة ستار .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر 5-12-2018 كأس ملك إسبانيا

مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.

كورة ستار .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا بث مباشر 5-12-2018 كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا اليوم

البطولة : كأس ملك إسبانيا

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : يوسف سيف

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة 11:30 مساء بتوقيت السعودية