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عاجل.. ننشر الصور الأولى لمصابي حادث "كوبري التاريخ" من تلاميذ الإعدادية في الإسكندرية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:27 م
عاجل.. ننشر الصور الأولى لمصابي حادث كوبري التاريخ من تلاميذ الإعدادية في الإسكندرية
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محمد رجب - دينا حسن
 
حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية على الصور الأولى لمصابي حادث إنقلاب سيارة على جانبيها بأعلى كوبري التاريخ بمنطقة كفر عشري غربي محافظة الإسكندرية.

وكانت سيارة تنقل 7 من التلاميذ أثناء توجههم إلى مدرسة سانت كاترين بمنطقة المنشية، إنقلبت بأعلى كوبري التاريه بمنطقة كفر عشري، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفتي كرموز العمال والأميري الجامعي.

من جانبها قالت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسكندرية، أنه فور وصول بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بالاسكندرية بانقلاب أتوبيس مدارس، تم علي الفور توجه فريق الاغاثه بقياده مدير اداره غرب الاجتماعية وفريق الاغاثه بمؤسسه التكافل الإجتماعي الي المستشفي لمتابعة حالات الإصابة.

وأضافت المديرية، أنه تبين أن أتوبيس تابع لمدرسه سانت كاترين، وتم نقل عدد الحالات الفعلي ٩ حالات مصابين منهم السائق وثلاثه اطفال بحاله مستقرة بمستشفي العمال كرموز، وتم نقل حالتين من الاطفال الي مستشفي الميري لعدم استقرار حالتهم وتم خروج حالتين بعد عمل الاسعافات اللازمة لهم، وجاري عمل اللازم لصرف التعويضات.
عاجل.. ننشر الصور الأولى لمصابي حادث "كوبري التاريخ" من تلاميذ الإعدادية في الإسكندرية
عاجل.. ننشر الصور الأولى لمصابي حادث "كوبري التاريخ" من تلاميذ الإعدادية في الإسكندرية
عاجل.. ننشر الصور الأولى لمصابي حادث "كوبري التاريخ" من تلاميذ الإعدادية في الإسكندرية
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