ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل - السعودية | وفاة سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بالأرطاوية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:30 م
عاجل - السعودية | وفاة سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بالأرطاوية
طباعة
الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 5 آخرون (بينهم رجل، و4 معلمات) في حادث تصادم، اليوم (الأربعاء) بالأرطاوية.

وتلقت عمليات الدفاع المدني بمركز الأرطاوية بلاغًا بوقوع حادث تصادم قبل كوبري السحيمي باتجاه حفر الباطن.

 

وعلى الفور تم تحريك الفرق لموقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين سيارتين (الأولى شيفرولية، نقل 4 معلمات، والثانية فورد).

 

ونتج عن الحادث إصابة المعلمات الأربعة وسائق السيارة الثانية، بإصابات مختلفة تم على أثرها نقل المعلمات لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الارطاوية العام، وكذلك سائق السيارة الثانية.

وتمت عملية النقل عبر الهلال الأحمر، أما سائق المعلمات فقد توفى، وتم إخراج المعلمات والسائق من قبل الفرقة المباشرة للحادث.

 

وتم فصل بطاريات السيارات وعمل تبريد لوجود بعض الأدخنة، وتسليم موقع الحادث لجهة الاختصاص.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 4:00:14 PM