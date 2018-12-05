تفاصيل إنتاج فيلم أمريكي عن مقتل "خاشقجي"





وصل الممثل الأمريكي الشهير شون بن، إلى تركيا، والتقى عددا من المسؤولين الأتراك في إطار قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفق ما أكدته صحف تركية.ونشرت صحيفة "صباح" التركية، أن نجم هوليوود، سيلتقي خطيبة خاشقجي، خديجة جينكيز، وعددا من المسؤولين الأتراك.وقالت الصحيفة إنها علمت بأن شون بن سيقوم بتسجيل فيلم وثائقي أو سينمائي حول خاشقجي، يتناول الأحداث كافة التي حصلت معه، والمرتبطة باغتياله في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.