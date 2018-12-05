لأول مرة.. حدث تاريخي في مطار دبي (صورة)

استقبل مطار دبي الدولي حدثا لأول مرة في تاريخه.

ووصل المطار طياران من "أصحاب الهمم" يقودان طائرتين صغيرتين في رحلة حول العالم، حسب صحيفة البيان الإمارتية.

ورحب المسؤولون بالمطار بوصول الطيارين في مسعى لرفع نسبة الوعي بضرورة دمج الأشخاص من أصحاب الهمم.

ويقطع الطياران اللذان يستخدمان كراسي متحركة، 80 ألف كيلو متر في 9 أشهر عبر 40 دولة و6 قارات.

وتقوم مؤسسة مطارات دبي خلال تواجد الفريق برعاية هبوط الطائرات، وركنها، ومناولتها، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المطار التي يستقبل فيها طائرتين يقود كل منهما طيار من أصحاب الهمم.