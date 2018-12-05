ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لأول مرة.. حدث تاريخي في مطار دبي (صورة)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:11 م
لأول مرة.. حدث تاريخي في مطار دبي (صورة)
مطار دبي
طباعة
وكالات
 

استقبل مطار دبي الدولي حدثا لأول مرة في تاريخه.

 

ووصل المطار طياران من "أصحاب الهمم" يقودان طائرتين صغيرتين في رحلة حول العالم، حسب صحيفة البيان الإمارتية.

 

ورحب المسؤولون بالمطار بوصول الطيارين في مسعى لرفع نسبة الوعي بضرورة دمج الأشخاص من أصحاب الهمم.

 

ويقطع الطياران اللذان يستخدمان كراسي متحركة، 80 ألف كيلو متر في 9 أشهر عبر 40 دولة و6 قارات.

 

وتقوم مؤسسة مطارات دبي خلال تواجد الفريق برعاية هبوط الطائرات، وركنها، ومناولتها، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المطار التي يستقبل فيها طائرتين يقود كل منهما طيار من أصحاب الهمم.

 

لأول مرة.. حدث تاريخي في مطار دبي (صورة)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 2:30:01 PM