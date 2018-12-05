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غدا.. موسيقى لاتينية وتانجو وجاز على الطريقة الأرجنتينية بالأوبرا

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:10 م
غدا.. موسيقى لاتينية وتانجو وجاز على الطريقة الأرجنتينية بالأوبرا
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سعد نبيل
 

تنظم دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة والمعهد الثقافي الإيطالي؛ حفلًا لعازف الساكسفون والكلارنيت الأرجنتيني خافيير جيروتو، وذلك في الثامنة مساء غد على المسرح الصغير.


يتضمن البرنامج، مزيجًا من أشهر أعمال موسيقى أمريكا اللاتينية والتانجو والجاز والتراثية الأرجنتينية إلى جانب مختارات من مؤلفاته الخاصة.


يشار إلى أن خافيير جيروتو ولد بالارجنتين عام 1965، وبدأ العزف على آلة الكلارينت في سن مبكرة تلاه الساكسفون ثم التحق بالكونسرفتوار، درس التاليف والتوزيع الموسيقى، انتقل للإقامة في إيطاليا وهو في الخامسة والعشرين من عمره، عزف مع العديد من الفرق بعضها من تأسيسه منها فيرتينتي، جاز 440، جام، ورباعي انزو بيسشوني، وأجرى بجولات فنية ناجحة في مختلف الدول، ونال العديد من الجوائز بعد مشاركته في كثير من المهرجانات العالمية. 

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