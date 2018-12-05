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محافظ أسيوط: حملات مرورية لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:09 م
محافظ أسيوط: حملات مرورية لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
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ندى محمد
 
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن التوك توك يمكن اعتباره وسيلة تنقل داخلي، خاصة في المناطق الأقل فقرا، وتم العمل على تقنين سيره في محافظات مصر، مشيرا إلى أنه تم تحديد لون ومسار مختلف لكل مدينة بالمحافظة لسير التوك توك فيها.

وأضاف في تصريحات خاصة مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك حملات مرورية لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة، فيما يجري الانتهاء من ترخيص التوك توك الذي تم حصره خلال الفترة الماضية.

كما طالب أصحاب التوك توك بالالتزام بالقانون والقواعد سواء سن قائدها أو الترخيص ومناطق السير منعًا للحجز على التوك توك.
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