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بشرى سارة بخصوص أسعار الخضروات والفواكه (فيديو)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:07 م
بشرى سارة بخصوص أسعار الخضروات والفواكه (فيديو)
أرشيفية
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الفجر الفنى
 
قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أسعار الطماطم أصبحت في انخفاض مستمر في الفترة الأخيرة، وسيكون هناك انخفاض آخر في أسعارها، بعد قيام الوزارة بتوفير جميع التقاوي للمزارعين، وهذا ليس في محصول الطماطم فقط بل في جميع الخضروات التي يعتمد عليها المصريين.

وأضاف "عبدالدايم"، في لقاء خاص بقناة "إكسترا نيوز" على هامش مشاركته في ندوة حول إنتاج التقاوي المصرية، أن الأسواق المصرية سوف تستقبل عددا كبيرا من منتج الطماطم والعديد من الخضروات وبأسعار مخفضة جدا في الفترة المقبلة، وبعد توفير تقاوي جميع الخضراوات للمزارعين، كما أن محصول الطماطم من أهم المحاصيل الذي يعتمد عليها المصريين.
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