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"تعليم الإسماعيلية": خطة شاملة لأجهزة التابلت بالتنسيق مع مديرية الأمن

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:06 م
تعليم الإسماعيلية: خطة شاملة لأجهزة التابلت بالتنسيق مع مديرية الأمن
الدكتور خالد خلف قبيصي
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هشام إسماعيل
 
أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية انه فور وصول أجهزة التابلت الي مديرية التربية والتعليم وتسلمها من الوزارة، وتم اتخاذ إجراءات عملية تأمين كاملة، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية وأقسام الشرطة والمراكز التابعة لها المدارس، ومن خلال المتابعات الأمنية لمسؤولي الأمن بالمديرية والإدارات، والتواصل من خلال تقرير يومي مع مديري الإدارات وتابع استخدام التابلت.

وفى المرحلة الثانوية يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة وسيكون الامتحان سيكون إلكترونيًا ويتم التقييم عن طريق الفهم بدلا من الاستذكار مما يعالج مشاكل الغش هو ما يعكس أهمية هذا المشروع فى تطوير العملية التعليمية.

وأجرت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، توصيل شبكات فايبر للمدارس الحكومية، حيث تم تزويد هذه المدارس بشبكات داخلية وسيرفرات وواي فاي والتي تخضع إلى عملية تأمين.
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