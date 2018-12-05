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محافظ أسيوط: "الدولة مهتمة بالترويج للسياحة.. وحققنا المستهدف من 100 مليون صحة"

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:06 م
محافظ أسيوط: الدولة مهتمة بالترويج للسياحة.. وحققنا المستهدف من 100 مليون صحة
اللواء جمال نور الدين - محافظ أسيوط
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ندى محمد
 
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أن الدولة ومؤسساتها مهتمة بالترويج للسياحة، خاصة مسار العائلة المقدسة الذي وضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى وجود عدد من الفنادق تم تطويرها مع تطوير جميع المناطق على المسار بعد اعلان الفاتيكان الحج المسيحي إليها.

وأضاف في تصريحات خاصة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن حملة 100 مليون صحة بالمحافظة حققت المستهدف منها مع إقبال المواطنين على نقاط الكشف الطبي بكثافة، خاصة أن الحملة تكشف عن فيروس سي والضغط والسكر والوزن، لافتا إلى إقبال سيدات المحافظة بشكل كبير مع وجود حالة ايجابية في الجو العام.

كما أوضح أن بعض أماكن التجمعات مثل المدارس والجامعات احتاجت قوافل متنقلة وهو ما تم التعامل معه سريعا وتحريك قوافل إليهم للكشف على الطلاب.
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