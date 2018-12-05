يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الجونة، ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

وسوف تكون مباراة الأهلي والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة. يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الجونة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي. خط الدفاع: أحمد علاء / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / محمد هاني / باسم علي. خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / وليد سليمان / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / مؤمن زكريا / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / ميدو جابر. خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو. وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الجونة: يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف. خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان. خط الهجوم: وليد أزارو. المدير الفني: المصري محمد يوسف.