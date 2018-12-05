أصحاب "المشاريع الصغيرة" في ضيافة "معكم منى الشاذلي" الليلة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مجموعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حلقة اليوم، من برنامج "معكم"، الذي يُعرض عبر قناة "سي بي سي" في الساعة التاسعة مساءً.

وترصد "الشاذلي" مع ضيوفها، أسباب اتجاههم إلى الحصول على قروض بنكية، وتنفيذ مشروعات متوسطة، وحجم مشروعاتهم حاليًا، والصعوبات التي تعرضوا لها، وحجم ديونهم، والخطوات المقبلة لهم.

يشار إلى أن برنامج "معكم" تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، عبر قناة "سي بي سي"، في التاسعة مساءً.