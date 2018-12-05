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غدا.. نيكول سابا وأحمد فهمي في "أنا وبنتي" على "ON E"

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:59 م
غدا.. نيكول سابا وأحمد فهمي في أنا وبنتي على ON E
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الفجر الفنى
 

يستضيف الفنان شريف منير وابنته "أسما"، أحمد فهمي، ويكول سابا، وذلك خلال حلقة الغد، من برنامج "أنا وبنتي" الذي يُعرض عبر قناة "ON E"، في الساعة الحادية عشر مساءً.

ويتحدث الضيفان خلال الحلقة، عن بداية مشوارهما الفني، والتحديات التي واجهتهما، وأعمالها الفنية والغنائية الجديدة، كما يُغنيان مجموعة من الأغاني خلال الحلقة.

برنامج "أنا وبنتي" يُقدمه الفنان شريف منير، وابنته "أسما"، الخميس من كل أسبوع، في الساعة الحادية عشر مساءً، عبر قناة "ON E".

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