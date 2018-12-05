إطلاق القمرين السعوديين "سات ٥أ" و"سات ٥ب".. الجمعة

أعلن مدير المركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية، المهندس ماجد المشاري، استعداد القمرين الصناعيين "سعودي سات ٥أ" و"سعودي سات ٥ب"، للإطلاق يوم الجمعة القادم.

وقال "المشاري" عبر حسابه على تويتر: "القمران (سعودي سات ٥أ) و(سعودي سات ٥ب) على متن الصاروخ (لونق مارش 2D) على منصة الإطلاق استعدادًا لإطلاقهما من قاعدة جيوغوان يوم الجمعة القادم في تمام الساعة ٧:١١ صباحًا بتوقيت السعودية".

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قد أنهت تطوير وتصنيع قمرين صناعيين لأغراض الاستطلاع "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب"، أكتوبر الماضي، لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بُعْد السعودية.

وجرى تصنيع القمرين السعوديين واختبارهما بالكامل وفق المعايير العالمية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال خبرات وكفاءات سعودية تعمل في مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.

ويأتِي هذا الإنجاز الوطني نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة عامة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بخاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

ويأتِي إطلاق القمرين الصناعيين الجديدين تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الإلمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.