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كيف ساعدت "شريكة" هيثم عرابي في إنقاذ الزمالك

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:56 م
كيف ساعدت شريكة هيثم عرابي في إنقاذ الزمالك
هيثم عرابي
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هاني عصام
 
وجه نادي الزمالك الشكر إلى المحامي الإسباني كريسبو والذي كان يتولى ملف قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب نصر عزام المستشار القانوني للنادي في شئون الفيفا.

وتعامل نادي الزمالك مع محام جديد تم جلبه عن طريق كريستينا وكيلة اللاعبين والشريكة السابقة لهيثم عرابي مدير التعاقدات الحالي بالنادي الأهلي والتي يربطها صداقة مع بعض مسئولي الأبيض والتفاوض حول بعض اللاعبين الأجانب.

وقرر مسئولو الزمالك إبعاد هاني زادة عضو مجلس الإدارة عن كل قضايا النادي في الفيفا بشكل نهائي.

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