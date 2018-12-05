تشريح جثة ممرض عثر عليه مقتولا بمسكنه بالخصوص وعرضها على الطب الشرعي

قررت نيابة الخصوص، برئاسة المستشار المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم الأربعاء، تشريح جثة ممرض عثر عليه مقتولا بمسكنه، وعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بتلقيه بلاغا من أهالي عزبة الأمير بالعثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته في ظروف غامضة وعدم تواجد زوجته بالشقة.

وتم عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات الأولية حول الواقعة أن المجني عليه يدعى "محمود. ع. ب" 29 عاما، مساعد تمريض ومتزوج، في أغسطس الماضي جرى العثور على جثته مصابة بضربة آلة حادة في الرأس وملفوف حول العنق شال أبيض.

فيما لم يتم العثور على زوجة المجني عليه، حيث تقوم الأجهزة الأمنية حاليا باستدعائها لسؤالها حول الحادث.