حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى؛ لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بمنطقة السلام.

وكانت قد ألقت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، القبض على كلً من "محمد.ن.ي" 22 سنة، عاطل، و"عيد.م.ع" 24 سنة، عاطل، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول السلام، مستقلين دراجة نارية قيادة الثاني وملك شقيقه.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 2،192 كيلو، كمية من مخدر الحشيش وزنت 83 جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.