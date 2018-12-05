"أمن الإسماعيلية" يضبط طلبة هاربين من المدارس على المقاهي (صور)

قاد اللواء محمد على حسين، مساعد وزير الداخلية لآمن الإسماعيلية، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، على الكافيهات والمقاهي ومحلات البلاى استيشن والحدائق والمتنزهات العامة لليوم الثانى على التوالى في إطار الحفاظ على مستقبل طلاب المدارس.



بدأت الحملة بالمرور على منطقة الخامسة الشيخ زايد دائرة ثالث الإسماعيلية، وتبين وجود عدد من طلبة الثانوى والإعدادي داخل محلات البلاستيشن والمقاهي والكافيهات، وعلي الفور تم الاتصال بأهاليهم وإبلاغهم حتى يقوموا بمتابعتهم.



وشدد مدير أمن الإسماعيلية، على أصحاب تلك الأماكن بعدم استقبال أي من طلبة المدارس خلال اليوم الدراسى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة حماية جيل الشباب الذي يعد مستقبل مصر الواعد.