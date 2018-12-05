يُعد الصاروخ الأسرع في العالم، من طراز كروز وهو "براهموس"، فهو مشروعًا عسكريًا مشتركًا بين الهند وروسيا، حيث عُرض بالمعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2018"، ليلفت الأنظار.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن صاروخ "براهموس" الهندي بـ"إيدكس 2018".

تاريخ الصاروخ

بدأ العمل علي مشروع براهموس في 1998م، وكانت أول تجربة إطلاق حية في 2001م، ودخل الخدمة الفعلية في 2006م، حيث توجد نسختين من البراهموس؛ النسخة التي تطلق من السفن والنسخة التي تطلق من الشاحنات الأرضية.

ولا يزال العمل جاريًا علي إعداد نسخة تطلق جوًا من مقاتلات السوخوي 30 إم كا و تحمل اسم "براهموس أيه" كما قامت الشركة في 2013م، بالكشف عن نسخة جديدة من البراهموس تحمل اسم "(براهموس أم" وتتميز بحجم أصغر حيث يبلغ طولها 6م ووزنها 1500 كجم فقط ويمكن تحميلها على مقاتلات الميراج-2000 والميج-29 كيه، كما تعمل الشركة علي تطوير نسخة تطلق بحرًا من الغواصات الجديدة.

وتعمل الشركة حاليًا علي تطوير نسخة جديدة من البراهموس تحت اسم "براهموس 2" ويتوقع أن يبلغ سرعة الصاروخ حوالي 7 ماخ.

مواصفات الصاروخ

يعمل بمحرك رام جيت وهو أسرع صاروخ كروز في العالم حاليا حيث يستطيع أن يصل لسرعات تناهز ال3 ماخ، ويصل طوله 8.4 أمتار وقطره نحو 60 سنتيمترًا، ويعمل عن طريق مرحلتين من الإطلاق، الأولى بالوقود الصلب للإطلاق من القاذف والثاني بالوقود السائل المستخدم في التجوال والمناورة حتى إصابة الهدف.

ويبلغ وزن النسخة البرية والبحرية من الصاروخ الهندي "براهموس" نحو 3 أطنان، بينما يزن الطراز المخصص للإطلاق من الطائرات 2.5 طن، ورغم أن وزن الصاروخ "براهموس" يبلغ ضعف الصاروخ توماهوك الأمريكي تقريبا، إلا أنه أسرع منه 4 مرات.

وتزن الرأس المدمر للصاروخ بنسختيه البرية والبحرية 200 كيلو جرام، أما الطراز الذي يطلق من الطائرات فيزن رأسه المدمر نحو 300 كيلوجرام.

نسخه الثلاثة

وعرضت الهند، الصاروخ "براهموس"، في المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2018"، بنسخه الثلاثة البحرية والجوية والبرية، فيمكن إطلاقه من على سطح السفن والغواصات، كما يمكن إطلاقه من طائرات سوخوي 30 الهندية، وأيضًا عن طريق القواذف البرية المتحركة.