انطلاق فعاليات الدورة الـ25 لمسابقة ملكات جمال العالم 2018 غدا

من جانبها، أشارت حبيبة الشاعر منسق عام المهرجان، ان المسابقة تعد أحد أهم المسابقات العالمية، ويتنافس بها أكثر من 40 عارضة من مختلف بلاد العالم لما لها من قاعدة جماهيرية عريضة في انتظار إختيار ملكة هذا العام، مشيرًا إلى أن الإضافة تأتي لدعم السياحة الوافدة لمدينة الغردقة لكونها احد اهم مدن السياحة الشاطئية في العالم.