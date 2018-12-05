"الإنتاج الحربي": لقاءات متنوعة مع رؤساء الأركان الدول المختلفة لتوقيع بروتوكولات تعاون (فيديو)

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن معرض "إيديكس 2018" شهد تواجدا مكثفا للزائرين من دول مختلفة، لافتا إلى أن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أجرى لقاءات متنوعة مع كل من رئيس أركان الجيش بمالي ووزير الدفاع الكاميرون ورئيس أركان الجيش الإماراتي ومدير مركز عبدالله الثاني للتصميم والتصوير، بالإضافة إلى عدد من الوفود ورؤساء الشركات.

وأضاف "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" اليوم الأربعاء، أنه من المقرر استكمال هذه اللقاءات مع رؤساء أركان عدد من الدول الأخرى وذلك لتوقيع برتوكولات تعاون بين هذه الأطراف، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي معنية في المقام الأول بتلبية احتياجات القوات المسلحة من معدات وزخائر.

كما لفت إلى أن الوزارة تمتلك حوالي 17 مصنعا و3 شركات وكل مصنع يحتوي على جانب عسكري وآخر مدني وكل الجوانب العسكرية مشاركة في معرض "إيديكس 2018".