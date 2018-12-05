أمن الجيزة يشن حملة لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام.

واستهدفت الحملة شارع فيصل وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية؛ وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 11 حالة اشتباه، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط (68 كرسيا – 2 ترابيزة – 2 شمسية – 2 طقطوقة – 4 موازين – 4 مدرج فاكهه – 3 إعلان بدون ترخيص).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.