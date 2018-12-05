تعرف على كيفية استرجاع الفرد المحذوف من البطاقة التموينية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا حمل الرقم (33) لسنة 2018، والذي تضمن مد العمل بالمكاتب التموينية بمختلف أنحاء الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساءً لاستقبال تظلمات المواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز.

وفتح وزير التموين، باب تظلمات بطاقات التموين لتحديث بيانات البطاقات في العاشر من نوفمبر الماضي، فيما تضمن ذات القرار الدورة المستندية للتظلمات.

ويقدم "الفجر"، لمتابعيه شرحًا تفصيليًا لاسترجاع الفرد المحذوف من البطاقة:

1 - يتقدم المواطن الذي تم حذف فرد أو أكثر من بطاقتة التموينية للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص به.

2- يقوم المواطن بملئ الاستمارة بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة الخاصة به مع الأرقام القومية لجميع أفراد المستفيدين وتقديمها إلى مكتب التموين ومدون بها رقم التليفون المحمول.

3 - يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد التسجيل.

4 - يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.

5 - يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

6 - تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التي تم مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.

7 - يخطر مكتب التموين المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض في موعد غايته 10 أيام من تاريخ استلام التظلم.