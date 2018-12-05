Liverpool لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، مع نظيره بيرنلي في تمام العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء الموافق 5 ديسمبر الحالي، علي ملعب "تورف مور" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" موسم 2018-2019.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة، ويتطلع لتخطي عقبة بيرنلي الليلة من أجل الحفاظ على فارق النقطتين مع مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

وعلى الجانب الآخر، لم يعرف بيرنلي طعم الفوز في آخر 7 جولات، ليتراجع ترتيبه إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وفي جعبته 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.

كما لم يحقق بيرنلي سوى انتصار وحيد على ليفربول من آخر 8 مواجهات جمعت بينهما في بريميرليج (6 هزائم وتعادل)، إذ يعود آخر فوز للفريق إلى أغسطس 2016 (2-0).

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ويتمتع ليفربول بتاريخ جيد عندما يخوض مباريات الدوري يوم الأربعاء، إذ لم يتلق أي هزيمة في آخر 16 مباراة، وكانت آخر هزيمة أمام ستوك سيتي (3-1) عام 2012.





ويتطلع محمد صلاح لزيارة شباك بيرنلي وتعزيز رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن التسجيل في الجولة الماضية أمام إيفرتون، إذ أحرز 7 أهداف حتى الآن.





يُذكر أن صلاح واجه بيرنلي في مناسبة وحيدة بالموسم الماضي على ملعب آنفيلد معقل الريدز، ونجح في تسجيل هدف خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بسبتمبر 2017.





بطاقة مباراة ليفربول وبيرنلي:-

الفريقان: بيرنلي وليفربول.

الحدث: الدوري الإنجليزي.

الملعب: تيرف مور.

التوقيت: 21:45.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1.

المعلق: محمد الكواليني.