الأهلي يريح "عاشور" ويجهز صالح جمعة و5 مصابين

حصل حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة من المشاركة في تدريب مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام الجونة والتي تقام اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.





ومنح الجهاز الفني راحة لعاشور على أن يعود غدا الخميس لاستئناف التدريبات مع الفريق بشكل طبيعي.





وكان عاشور قد غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت بسبب الإصابة ويخضع لتدريبات علاجية لتجهيزه للمباريات القادمة.





واكتفى أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات في الجيم بعد تعرضه لنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات اليوم.





وشارك في تدريب الغائبين أحمد حمودي وصبري رحيل وعمرو بركات ومحمد شريف وعمرو جمال واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وعمار حمدي.





وخضع الرباعي أحمد فتحي وعلي معلول وجونيور أجايي وصالح جمعة، لتدريبات تأهيل بدني على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.





وأشرف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي على تدريبات الرباعي في ظل البرنامج البدني الخاص بكل منهم فيما واصل صالح جمعة تنفيذ برنامج التأهيل البدني الخاص به.





وأدى محمد الشناوي حارس الأهلي جلسة علاج طبيعي في الجيم قبل أن يستكمل مرانه بالجري حول الملعب، في إطار برنامج التأهيل الذي يخضع له من الإصابة.





وكان الحارس قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوصل الإماراتي ببطولة كأس زايد للأندية العربية.



