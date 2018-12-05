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أحمد مكي يكشف كواليس "أغلى من الياقوت" في "معكم منى الشاذلي" غدًا

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:20 م
أحمد مكي يكشف كواليس أغلى من الياقوت في معكم منى الشاذلي غدًا
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الفجر الفنى
 

يحل الفنان أحمد مكي، غدا، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، خلال حلقة الغد الخميس، من برنامج "معكم"، الذي يُبث عبر قناة "Cbc"، في تمام التاسعة مساءً.

ويتحدث مكي من داخل الاستديو الخاص به، عن بداية دخوله المجال الفني، واتجاهه إلى غناء "الراب"، كما يتحدث عن النجاح الذي حققه في أعماله الدرامية والسينمائية.

ويكشف مكي كواليس أغنية "أغلى من الياقوت"، وحجم علاقته بأسرته، والنجاح الذي حققته الأغنية منذ طرحها، وكذلك أعماله الفنية الجديدة.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، عبر قناة "Cbc"، في تمام التاسعة مساءً.

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