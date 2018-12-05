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غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:20 م
غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية
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محمد رجب - دينا حسن
 

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

صرح بذلك رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، وأشار إلى أن الرصدة الجومائية أكدت تجاوز سرعة الرياح إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار.

 

وأضاف الغندور، أن إغلاق البوغازين جاء حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية، مؤكدا على جاهزية مركز العمليات لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.


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