مشاركة الوثائقى جان دارك مصرية بمهرجان كرامة فى الأردن

يشارك فيلم جان دارك مصرية بمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن وسط مجموعة متميزة من الأفلام العربية ومنها "مسافر: حلب - إسطنبول" لـأنداش هازيندار أوغلو و"الرحلة" لـمحمد الدراجي وفيلم التحريك "البرج" لـماتس غرورد.





يحكي الفيلم قصص مقاومة المرأة المصرية خلال ثورة 25 يناير من خلال الرقص، الشعر والأساطير. وهو من إخراج إيمان كامل وإنتاج مشترك لشركتي نومادز هوم للإنتاج (إيمان كامل) ولينكد برودكشن للإنتاج (طلال المهنا) في ثاني تعاون بينهما.



