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حملات مرورية متنوعة بالقاهرة ورصد أكثر من 8 آلاف مخالفة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:19 م
حملات مرورية متنوعة بالقاهرة ورصد أكثر من 8 آلاف مخالفة
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كريم المنجي
 

شنت إدارة مرور القاهرة، حملة مرورية متنوعة بكافة قطاعات العاصمة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رصد 8 آلاف و600 مخالفة مرورية متنوعة وتكبيل 3300 سيارة مخالفة، وحجز 22 مركبة توك توك، و55 دراجة نارية و380 مخالفة انتظار في الممنوع.

 

وتتواصل الحملات بتلك المنطقة ومناطق أخرى، لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.

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