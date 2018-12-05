بورصة البحرين تستهل التعاملات بهبوط 1.14%

تراجع سوق البحرين المالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية، بضغط من 3 أسهم.





وبحلول الساعة الـ10.30 صباحاً بتوقيت البحرين، هبط المؤشر العام للبحرين، بنسبة 1.14%، إلى المستوى 1324.13 نقطة، بخسارة 1.80 نقطة.





وجرى تداول نحو 16.65 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.85 مليون دينار بحريني.





وشهد قطاع البنوك انخفاضا بنحو 7.67 %، بفعل هبوط سهم الإثمار أولاً بنسبة 5.26%، ومصرف السلام 2.17%، ثم الخليجي التجاري بنحو 1.16%.



