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21 قتيلًا من قوات النظام السوري وداعش في اشتباكات قرب التنف

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:12 م
21 قتيلًا من قوات النظام السوري وداعش في اشتباكات قرب التنف
قوات النظام السوري
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وكالات
 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 21 قتيلا من قوات النظام ومسلحي تنظيم داعش خلال معارك بينهما في منطقة قريبة من قاعدة التحالف الدولي بالبادية السورية.

 

وقال المرصد، في بيان صحافي اليوم الاربعاء، إن "اشتباكات عنيفة واستهدافات جرت في البادية السورية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وعناصر من تنظيم داعش وذلك في محاور بالقرب من منطقة التنف في بادية حمص الشرقية".

 

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف بين الطرفين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من المسلحين الموالين للنظام، إضافة لمقتل أكثر من 16 عنصراً من تنظيم داعش.

 

وحسب المرصد، فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

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