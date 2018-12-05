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وزير الشباب يسلم محمد إيهاب جائزة أفضل إنجاز رياضي عربي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:01 ص
وزير الشباب يسلم محمد إيهاب جائزة أفضل إنجاز رياضي عربي
محمد إيهاب
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دينا نبيل
 
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطل العالم لرفع الأثقال محمد ايهاب، لاختياره أفضل لاعب رياضي عربي، لحصوله عام 2018 على (ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط برقم جديد وصدارة التصنيف العالمي وزن 77 كجم وذهبية وفضية وبرونزية ببطولة العالم للكبار برقم عالمي جديد وزن 81 كجم.

كما قام الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود، بتكريم محمد إيهاب بحضور محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال وأعضاء الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

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