"بنها الجامعي" تنقذ حياة شاب ذبحه مجهولون أسفل الطريق الدائري بالقليوبية

نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر لمستشفى بنها الجامعى برئاسة الدكتور محمد الجزار، في انقاذ الشاب أدهم فتحي مصطفي ٢٠ سنة من الموت المحقق بعد أن تم ذبحه أسفل الطريق الدائري بمنطقة أبو الغيط بالقناطر للاستيلاء علي التوكتوك الخاص به، وتم نقله بالإسعاف لمستشفي قليوب العام التي حولته لطوخ والتي تبين أنها مغلقة منذ عام للتجديد ولا يوجد بها هذا التخصص ومن طوخ الي مستشفي بنها العام والتي حولته بدورها لمستشفي بنها الجامعي لعدم وجود التخصص.



وقال الدكتور محمد الجزار قائد الفريق الطبي، أنه تبين أن المصاب يعاني من قطع كامل في القصبة الهوائية أسفل الأحبال الصوتية مباشرة فوق الحنجرة مع عدم القدرة علي الكلام أو التنفس بشكل سليم،ولكن شرايين وأوردة الرقبة كانت سليمة مما جعل المريض يتحمل الانتقال من مستشفي لأخري حتي تم انقاذه،حيث تم خياطة القصبة الهوائية وتثبيت الرقبة في عملية استغرقت ٣ ساعات وتم خروج المريض الي العناية المركزة بصحة جيدة وحالة مستقرة.



وأشار إلى أن مستشفى بنها الجامعي وقسم جراحة القلب والصدر خصيصا الجهة الوحيدة في القليوبية التي يتم فيها اجراء مثل هذه العمليات المعقدة.

