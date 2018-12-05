استبعاد جدو وعبد الملك من قائمة الجونة أمام الأهلي

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لنادي الجونة قائمة فريقه لمباراة الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم والمؤجلة من الجولة السابعة من الدوري المصري.





وضمت قائمة الجونة أمام الأهلي أحمد سعد أوكا ولؤى وائل ومحمد أبوسريع ومصطفى جابر وصلاح خطاب وإسلام حسن وأحمد علي وجوزيف جوناثان أنجويم ومحمد نادي وأحمد مجدي ومحمد عبدالجواد وتشيسوم شيكاتارا وعبدولاي كوليبالي وهيثم محمد وأحمد الشناوي وجاتوش بانوم وعمرو سعداوي وفادي فريد وعمر رضوان وحسام أبوالوفا.





ويغيب عن الجونة أحمد عيد عبد الملك ومحمود شبراوي ومحمد ناجي جدو بسبب الإصابة.



