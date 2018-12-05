ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

استبعاد جدو وعبد الملك من قائمة الجونة أمام الأهلي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
استبعاد جدو وعبد الملك من قائمة الجونة أمام الأهلي
ناجي جدو
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلن حمادة صدقي المدير الفني لنادي الجونة قائمة فريقه لمباراة الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم والمؤجلة من الجولة السابعة من الدوري المصري.

وضمت قائمة الجونة أمام الأهلي أحمد سعد أوكا ولؤى وائل ومحمد أبوسريع ومصطفى جابر وصلاح خطاب وإسلام حسن وأحمد علي  وجوزيف جوناثان أنجويم ومحمد نادي وأحمد مجدي ومحمد عبدالجواد وتشيسوم شيكاتارا وعبدولاي كوليبالي وهيثم محمد وأحمد الشناوي وجاتوش بانوم وعمرو سعداوي وفادي فريد وعمر رضوان وحسام أبوالوفا.

ويغيب عن الجونة أحمد عيد عبد الملك ومحمود شبراوي ومحمد ناجي جدو بسبب الإصابة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 11:30:01 AM