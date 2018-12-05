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قائمة بأفضل تطبيقات أندرويد لعام 2018

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:50 ص
قائمة بأفضل تطبيقات أندرويد لعام 2018
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إليكم قائمة بأشهر تطبيقات أندرويد وأكثرها تحميلا لعام 2018، وهي:-

- تطبيق "Drops" التعليمي الذي يستخدم لتعلم أكثر من 30 لغة عبر رسوم توضيحية وألعاب مبسطة.

- تطبيق "edadil" الذي طورته "ياندكس" الروسية، ويستخدمه الملايين لمعرفة الحسومات على أسعار البضائع في مختلف المحال التجارية.

- كما حصل تطبيق لعبة "PUBG MOBILE" على لقب التطبيق الأكثر شعبية بين عشاق الألعاب.

- تطبيق "Squid" لكتابة الملاحظات والنصوص وتحويلها إلى ملفات PDF، فقد صنّف من أكثر التطبيقات التي يفضل المستخدمون استعمالها كل يوم.

- تطبيق "VIMAGE" المخصص لتعديل الصور.

- تطبيق "Neverthink" و"TikTok" الذي يجمع أفضل مقاطع الفيديو.
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