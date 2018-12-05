قائمة بأفضل تطبيقات أندرويد لعام 2018

إليكم قائمة بأشهر تطبيقات أندرويد وأكثرها تحميلا لعام 2018، وهي:-





- تطبيق "Drops" التعليمي الذي يستخدم لتعلم أكثر من 30 لغة عبر رسوم توضيحية وألعاب مبسطة.





- تطبيق "edadil" الذي طورته "ياندكس" الروسية، ويستخدمه الملايين لمعرفة الحسومات على أسعار البضائع في مختلف المحال التجارية.





- كما حصل تطبيق لعبة "PUBG MOBILE" على لقب التطبيق الأكثر شعبية بين عشاق الألعاب.





- تطبيق "Squid" لكتابة الملاحظات والنصوص وتحويلها إلى ملفات PDF، فقد صنّف من أكثر التطبيقات التي يفضل المستخدمون استعمالها كل يوم.





- تطبيق "VIMAGE" المخصص لتعديل الصور.



