بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي على يلا شوت في الدوري الانجليزي
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:46 صعمرو عادل
بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي على يلا شوت في الدوري الانجليزي
يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، مع نظيره بيرنلي في تمام العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء الموافق 5 ديسمبر الحالي، علي ملعب "تورف مور" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" موسم 2018-2019.
ليفربول صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة يتطلع لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد 3 نقاط جديدة لمواصلة منافسة غريمه مانشيستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة.
بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي على يلا شوت في الدوري الانجليزي
أما فريق بيرنلي صاحب المركز التاسع عشر وقبل الأخير يأمل في تحقيق مفاجأة وحصد نقطة على الأقل من مباراته ضد ليفربول من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتساعده على الابتعاد عن شبح الهبوط.
ستذاع مباراة ليفربول ضد بيرنلي في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأربعاء 5-12-2018 وستذاع عبر قناة bein sports hd 8 ، وسيتولي التعليق عليها المعلق محمد بركات.
بطاقة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي:-
بيرنلي Vs ليفربول.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 15).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : تيرف مور .
المعلق : محمد الكواليني .
موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي:-
10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:45 مساءاً بتوقيت مصر .
9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:45 مساءاً بتوقيت العراق .
9:45 مساءاً بتوقيت السودان .
10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:45 مساءاً بتوقيت تونس .
8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:45 مساءاً بتوقيت قطر.
7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي على يلا شوت في الدوري الانجليزي
ستذاع مباراة ليفربول ضد بيرنلي في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأربعاء 5-12-2018 وستذاع عبر قناة bein sports hd 8 ، وسيتولي التعليق عليها المعلق محمد بركات.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بيرنلي عبر خدمة البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.