يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، مع نظيره بيرنلي في تمام العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء الموافق 5 ديسمبر الحالي، علي ملعب "تورف مور" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" موسم 2018-2019.





ليفربول صاحب المركز الثاني في برصيد 36 نقطة يتطلع لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد 3 نقاط جديدة لمواصلة منافسة غريمه مانشيستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة.

بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي على يلا شوت في الدوري الانجليزي

أما فريق بيرنلي صاحب المركز التاسع عشر وقبل الأخير يأمل في تحقيق مفاجأة وحصد نقطة على الأقل من مباراته ضد ليفربول من أجل تحسين مركزه في وتساعده على الابتعاد عن شبح الهبوط.





ستذاع مباراة ليفربول ضد بيرنلي في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأربعاء 5-12-2018 وستذاع عبر قناة bein sports hd 8 ، وسيتولي التعليق عليها المعلق محمد بركات.





بطاقة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي:-