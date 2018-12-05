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"التعليم": مدرسة التكنولوجيا التطبيقية توفر للطلاب فرص عمل بشركات "طلعت مصطفى"

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:56 ص
التعليم: مدرسة التكنولوجيا التطبيقية توفر للطلاب فرص عمل بشركات طلعت مصطفى
مدرسة الإمام متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية
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ريم محمود
 

تفقدت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والأمانة الفنية للاجتماعات مدرسة الإمام متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية لمتابعة سير العملية التعليمة بها‪ .

 

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية تعمل على تقديم العديد من المزايا لطلابها كحصولهم على شهادات ذات جودة عالمية معترف بها دوليًا، و‪كذلك فرص عمل –عند إتمام الدراسة - بمجموعة شركات طلعت مصطفى؛ أما المعلمين فقد تقدم لهم تدريب عالي الجودة من قبْل خبراء معتمدين، ذلك بالإضافة إلي توفير حوافز معنوية ومادية مجزية‪ .

 

وأضافت الوزارة أنها تعمل على تطوير نظام التعليم الفني، لذا تم تدشين نظام التكنولوجيا التطبيقية، وهو نظام تعليمي يسير وفق معايير دولية ويركز على تأهيل الطلاب بشكل كامل لمواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

 

ويقدم نظام التكنولوجيا التطبيقية العديد من المزايا للطلاب كحصولهم على شهادات معتمدة دولية، ومكافئات مادية، وتدريبات على أعلى مستوى؛ ويولي هذا أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالمعلمين، حيث يوفر لهم بيئة عمل مناسبة، ودورات تدريبية متعددة من قِبَل خبراء محليين ودوليين، بالإضافة إلى الحوافز المعنوية والمادية المجزية.


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