الحكومة الفرنسية: قد نغير موقفنا إزاء ضريبة الثروة

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو إن الحكومة قد تغير موقفها من ضريبة الثروة، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وغيرت الحكومة بعض معايير ضريبة الثروة، فجعلتها تقتصر على صفقات الممتلكات الفاخرة والأصول العقارية.

لكن هذه الخطوة أدت إلى انتقادات وصفت ماكرون بأنه "رئيس الأغنياء"، لأنها خففت من عبء الضريبة على الكثير من الأثرياء في فرنسا.

وقال جريفو اليوم الأربعاء، لراديو "آر.تي.إل"، إن الحكومة قد تعيد النظر في هذه الاقتراحات إذا شعرت بأن الخطوة لا تجدي نفعاً.

وأضاف "إذا تبين أن الإجراء الذي اتخذناه لا يجدي نفعاً، وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فإننا لسنا حمقى، بوسعنا تغييره".

وقرر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، هذا الأسبوع، تعليق رفع أسعار الوقود لـ6 أشهر على الأقل، استجابة لاحتجاجات بدأت قبل أسابيع وشابها العنف أحياناً، مما يعد أول تراجع كبير عن السياسات منذ تولي ماكرون الرئاسة قبل 18 شهراً.