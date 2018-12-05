ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحكومة الفرنسية: قد نغير موقفنا إزاء ضريبة الثروة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
الحكومة الفرنسية: قد نغير موقفنا إزاء ضريبة الثروة
ماكرون
طباعة
وكالات
 

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو إن الحكومة قد تغير موقفها من ضريبة الثروة، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

وغيرت الحكومة بعض معايير ضريبة الثروة، فجعلتها تقتصر على صفقات الممتلكات الفاخرة والأصول العقارية.

 

لكن هذه الخطوة أدت إلى انتقادات وصفت ماكرون بأنه "رئيس الأغنياء"، لأنها خففت من عبء الضريبة على الكثير من الأثرياء في فرنسا.

 

وقال جريفو اليوم الأربعاء، لراديو "آر.تي.إل"، إن الحكومة قد تعيد النظر في هذه الاقتراحات إذا شعرت بأن الخطوة لا تجدي نفعاً.

 

وأضاف "إذا تبين أن الإجراء الذي اتخذناه لا يجدي نفعاً، وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فإننا لسنا حمقى، بوسعنا تغييره".

 

وقرر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، هذا الأسبوع، تعليق رفع أسعار الوقود لـ6 أشهر على الأقل، استجابة لاحتجاجات بدأت قبل أسابيع وشابها العنف أحياناً، مما يعد أول تراجع كبير عن السياسات منذ تولي ماكرون الرئاسة قبل 18 شهراً.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 11:30:02 AM