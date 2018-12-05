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إزالة الإشغالات بـ9 مناطق في الجيزة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:50 ص
إزالة الإشغالات بـ9 مناطق في الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز بولاق الدكرور، الدقي، جنوب الجيزة، المنطقة الأثرية، العمرانية، العجوزة، الهرم، أبو النمرس، قطاع أكتوبر.

 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مخالفات تنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، واعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

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