"التضامن": الإعلام تعامل مع بيان مستشفى 57357 على كونه تقرير اللجنة (فيديو)

قال محمد العقبي، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، إن ما صدر حول مستشفى 57357 هو بيان صحفي وليس تقرير والذي يصدر في مئات الصفحات، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في تعامل الصحافة مع البيان على كونه التقرير وهو أمر غير صحيح.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن لجنة بوزارة التضامن قامت برصد كل ما نشر حول المستشفى عبر وسائل الاعلام وتحويله للجنة الأكبر التي تضم 17 عضوا منهم 2 من التضامن وآخرين من التعليم العالي والصحة والاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي قامت بتبرئة المستشفى من الاتهامات المنسوبة لها، متابعا أن اللجنة اكدت وجود بعض المخالفات الإدارية وجمع الأموال من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة.

كما لفت إلى أن القانون يقول بمنح مجلس المناء مدة 15 يوما لتصويب المخالفات الإدارية وهو ما تم إيضاحه عبر البيان.