رسميًا.. عبدالله السعدي مندوبًا دائمًا لليمن في الأمم المتحدة

أدَّى السفير عبدالله علي فضل السعدي، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عقب تعيينه مندوبًا دائمًا لبعثة اليمن لدى الأمم المتحدة.

ووجه الرئيس هادي السفير السعدي بالاضطلاع بمهامه الدبلوماسية في الأمم المتحدة؛ لشرح وبلورة واقع اليمن وأزمته وتحدياته المختلفة.

كما طالبه (بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سبأ) بوضع المجتمع الدولي بصورة مثلى أمام المراحل التي قطعها الشعب اليمني في إطار توافقه وحواره على بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وتطرق الرئيس هادي لارتداد ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية على مخرجاتها ومسودة دستورها، في تحدي سافر لإرادة الشعب اليمني وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.. متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.

وأكد السفير السعدي أنه سيبذل قصارى جهده لما من شأنه خير تمثيل بلده مستندًا الى توجيهات فخامة الرئيس باعتبارها أولويات برنامجه ومهامه المقبلة.