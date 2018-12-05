"هتك عرض تلميذ".. تجديد حبس معلم في الخصوص بالقليوبية





وتم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحي راضي رئيس المباحث الجنائية وتم ضبط المتهم واحالتة للنيابة التى امرت بحبسه 4 أيام جددها قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.



جدد قاضي المعارضات،بمحكمة الخصوص، تجديد حبس مدرس 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامة بهتك عرض تلميذ بالصف الثالث الابتدائي.تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية،اخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص،يفيد ببلاغ ولي امر تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة مجمع الخلفاء الراشدين التابع لإدارة الخصوص، باتهام مدرس يدعى "ح.ا"بالتعدي جنسيا عليه داخل المدرسة.