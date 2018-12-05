مناوشات بين أعوان الأمن وعدد من الشبان بمدينة سيدي بوزيد



وأشارت نفس المصادر الى أنه حوالي منتصف ليلة البارحة تجمّع عدد من الشبان بمفترقات الشوارع بمدينة سيدي بوزيد وقاموا بإغلاق الانهج بالإطارات المطاطية المشتعلة وبحاويات الفضلات والحجارة ثم بادروا برشق أعوان الامن بالحجارة ممّا اضطرّ الأمنيين إلى استعمال الغاز المسيل للدموع.



ولم ترفع أيّه شعارات توضّح أسباب تجمّع الشبّان ليلا أو المطالب التي يتبنّوها الشبان كما لم تسجّل أيّه أضرار بالممتلكات العمومية والخاصة حسب نفس المصادر.



اضطر أعوان الامن بمدينة سيدي بوزيد الليلة الماضية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من الشبان بعدد من أحياء المدينة قاموا بإشعال الإطارات المطاطية ورشقهم بالحجارة حسب ما أكدته مصادر أمنية لمراسل (وات).