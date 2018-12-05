القوات الأفغانية تقتل 40 باكستانيا بولاية غزني

أفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأن 40 إرهابياً باكستانياً فضلاً عن عشرات من عناصر طالبان لقوا مصرعهم بضربات جوية استهدفت تجمعات الإرهابيين في عدة مناطق بولاية غزني وسط أفغانستان.

وأشار بيان الوزارة الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إلى أنه "على اثر الضربات الجوية في مديريات ناوه و جيلان وخوغياني في ولاية غزني قتل 72 إرهابياً بما في ذلك 40 إرهابيا باكستانيا وأحد قادة طالبان، فيما أصيب اثنان بجروح".

كما نجم عن تلك الغارات تدمير عدد كبير من الآليات "18 سيارة و 45 دراجة نارية" بحوزة الإرهابيين.

ووفقاً لوزارة الدفاع الأفغانية فقد اعتقلت القوات الأمنية 17 إرهابياً في إطار العمليات الأمنية في الولاية التي شهدت معارك طاحنة ووقعت بأيدي مسلحي طالبان لعدة أيّام في الصيف الماضي.

وفي عملية أمنية منفصلة بمديرية "جاغوري" في الولاية ذاتها لقي 25 مسلحاً في الجماعات المسلحة مصرعهم وضبط رجال الأمن كميات من العتاد الحربي والذخيرة، حسبما أعلنت الوزارة.

وتتمتع ولاية غزني بأهمية استراتيجية لكونها تقع على الطريق الدولية بين كابول و قندهار وطريق إمداد يصل الولايات الجنوبية في المناطق الشمالية للبلاد.