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موافقة عربية على مبادرة تونس بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
موافقة عربية على مبادرة تونس بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن
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محمد وليد الجموسي
 
أفاد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن المشاركين في الاجتماع المشترك الأول لكبار المسؤولين من وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، وافقوا على مضمون الإستراتيجية العربية لكبار السن التي أعدتها تونس مثمنين هذه المبادرة، خلال اجتماعهم الاخير الإثنين الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وسيتم، عرض هذه الاستراتيجية في مرحلة أولى على مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لاعتمادها، ومن ثمة رفعها إلى القمة العادية في دورتها الثلاثين المزمع عقدها بتونس لإقرارها
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