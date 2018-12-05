عاجل| مصرع عامل بـ"سكر نجع حمادي" في تجدد خصومة ثأرية بسبب "لعب العيال" بقنا



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع عاطف أحمد محمد، 39 عامًا، يعمل بمصنع سكر نجع حمادي، اثناء ذهابه إلى العمل، ليتلقى وابل من الرصاص، أمام الوحدة المحلية لمجلس قروي هو، إثر خصومة ثأرية بينه وبين آخرين بسبب "لعب العيال"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



لقي عامل مصرعه بقرية هو في نجع حمادي، بمحافظة قنا، بسب خصومة ثأرية بين عائلتين، منذ عامين تقريبًا.