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حطب: لا يجوز نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم لوزارة العدل

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:24 ص
حطب: لا يجوز نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم لوزارة العدل
هشام حطب
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الفجر الرياضي
 
أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أنه لا يجوز نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم الرياضي لوزارة العدل بعيدًا عن اللجنة الأوليمبية.

وقال هشام حطب في تصريحات إلى برنامج "ساعة مع شوبير": "نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم الرياضي يعني أنه سيكون خاضع للقضاء الإداري وهو ما يخالف تعليمات اللجنة الأوليمبية الدولية التي تعتبر لجوء أي نزاع رياضي إلى المحاكم الإدارية تدخلًا حكوميًا".

وأشار إلى أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكله الحالي مستقل عن اللجنة الأوليمبية في كل قراراته رغم أنه تابع لها.




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